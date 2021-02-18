Кунгур, Пермский край, , 12:51 — REGNUM В Пермском крае перед судом предстанет 42-летний житель сел Березовка Кунгурского района. Мужчину обвиняют в истязании 12-летнего пасынка, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, Следствием установлено, в 2020 году, будучи пьяным, пермяк систематически избивал сына своей сожительницы. Во время расследования уголовного дела мальчика изъяли из семьи и устроили в государственное социальное учреждение.

Обвиняемого в преступлении против ребенка мужчину заключили под стражу. В СУ СКР по Прикамья отметили, что собрана достаточная доказательная база и в ближайшее время уголовное дело поступит в суд.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Очерском районе местный житель получил семь лет лишения свободы за истязание двух несовершеннолетних пасынков.

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