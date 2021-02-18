Ростов-на-Дону, , 12:50 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 323 случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 февраля. Для сравнения: днём ранее в регионе было выявлено 326 носителей инфекции.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 45 городов и районов Ростовской области. Наибольший прирост дали Ростов-на-Дону (121), Новочеркасск (16), Таганрог (14) и Батайск (12). 25% новых носителей инфекции — люди старше 66 лет, 7,7% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области превысило отметку в 70 тыс. человек.

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