Джакарта, , 12:49 — REGNUM По данным правительства Индонезии, за последние 24 часа в стране было зарегистрировано 9039 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 18 февраля 2021 года в Индонезии выявлено 1 252 685 носителей коронавируса.

В Индонезии побороть коронавирус смогли 1 058 222 человека. За сутки в стране выздоровели 10 546 пациентов с COVID-19.

В стране за сутки скончался 181 пациент с COVID-19. Эпидемия унесла жизни 33 969 человек в Индонезии.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 160 494 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил, что процесс вакцинации мусульман против коронавируса в месяц Рамадан будет проводиться в ночное время.

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