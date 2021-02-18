Черкесск, , 12:49 — REGNUM В Карачаево-Черкесии 5015 человек привились от COVID-19. Из них 2605 человек — граждане в возрасте старше 60 лет. При этом у 3611 человек из числа всех привитых имеются хронические заболевания. Такие данные привел 17 февраля региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

Как сообщили в минздраве субъекта, в республике созданы 13 центров вакцинации. Для удобства граждан записаться на прививку от коронавируса можно через интернет или в регистратуре поликлиник.

Всего в Карачаево-Черкесию в первом квартале 2021 года поступит более 15 тыс. доз вакцины.

В настоящее время в республике число заразившихся коронавирусом составляет 18 617 человек. Выздоровели из них 16 914 пациентов. Не удалось спасти врачам 60 жителей региона.