Екатеринбург, , 12:54 — REGNUM В вопросе о возвращении Краснознамённой группы с орденом Ленина нужно максимально сохранить интересы всех участников диалога, заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько корреспонденту ИА REGNUM.

Вице-губернатор подчеркнул, что мэрии следует придерживаться линии диалога с общественностью в данном вопросе. Свердловские власти «приветствуют настрой на диалог, максимально сохраняя интересы всех», сказал Бидонько.

Ветеранские организации, историки и архитекторы ранее призвали мэрию восстановить в Екатеринбурге народный памятник, посвящённый вкладу горожан в Победу. В мэрии Екатеринбурга ответили, что после завершения ремонта плотины городского пруда и «при получении положительной экспертизы специалистов, занимающихся охраной памятников, будут организованы работы по монтажу Краснознаменной группы».

Как заявил политолог, глава экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин, большинство специалистов, очевидно, выступают за возвращение памятника на историческое место. А главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков добавил, что в мэрии уже провели часть работ по подготовке площадки для восстановления Краснознамённой группы.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник вручили городу за вклад в Победу над фашистскими захватчиками, а также за научные и трудовые заслуги. Символ снесли в 2013 году городские власти, вызвав большое общественное возмущение.

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