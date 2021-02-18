Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM Имя ушедшего из жизни артиста Андрея Мягкова, уроженца Ленинграда, предложили увековечить на карте Петербурга. С такой инициативой выступил депутат Заксобрания, единоросс и член Топонимической комиссии Алексей Цивилев. Как сообщил депутат корреспонденту ИА REGNUM, он уже направил соответствующий документ в бюро комиссии.

Из-за пандемии сама она сейчас собирается очень редко, однако, пояснил Цивилев, ответ он надеется получить в течение месяца или — неформально — даже раньше.

«Основная идея в том, что, учитывая роль [Мягкова] — а один «Служебный роман» стоит, наверное, десяти улиц, — я бы хотел, чтобы инициатива шла от петербуржцев. Чтобы мы подобрали объекты на выбор и предложили проголосовать. Это могут быть улицы, хотя тогда речь только об окраинах, либо скверы в центре рядом с объектами культуры, это возможно. Чтобы человек понимал, что находится в сквере именно его имени и почему», — сказал Цивилев.

Напомним, народный артист Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни. Он известен по фильмам «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс» и другим.

Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года и ребенком застал блокаду. Он окончил Ленинградский химико-технологический институт (ныне — Санкт-Петербургский государственный технологический институт), а после того, как его заметили педагоги МХАТ в любительском спектакле, перебрался в Москву.