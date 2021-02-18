Омск, , 12:44 — REGNUM По состоянию на 18 февраля в Омской области подтверждено 39 895 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки в регионе выявили 96 новых носителей SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 февраля в региональном минздраве.

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Выздоровели ещё 279 человек. Общее число выздоровевших в Омской области — 28 313 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в регионе было выявлено 113 носителей коронавируса, выздоровели 282 человека.

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