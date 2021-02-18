Миасс, Челябинская область, , 12:41 — REGNUM В Челябинской области двое жителей Миасса пойдут под суд за наркоторговлю. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, граждане 1992 и 1999 года рождения сбывали нарковещества в Миассе. Это делалось с помощью тайников — «закладок». Из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли 175 граммов вещества.

Обвиняемые признали за собой вину. Суда они дожидаются в СИЗО. Материалы их дела переданы в Челябинский областной суд.