Миасс, Челябинская область, 18 февраля 2021, 12:41 — REGNUM В Челябинской области двое жителей Миасса пойдут под суд за наркоторговлю. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, граждане 1992 и 1999 года рождения сбывали нарковещества в Миассе. Это делалось с помощью тайников — «закладок». Из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли 175 граммов вещества.
Обвиняемые признали за собой вину. Суда они дожидаются в СИЗО. Материалы их дела переданы в Челябинский областной суд.