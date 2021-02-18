Уфа, , 12:42 — REGNUM Медицинским работникам вручили государственные награды в Башкирии. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что 18 февраля в Уфе премьер-министр правительства региона Андрей Назаров вручил медикам Башкирии почетные грамоты и благодарность президента РФ. Все госнаграды присуждены медицинским работникам за личный вклад в борьбу с коронавирусом.

Так, фельдшер отделения скорой медицинской помощи Зилаирской ЦРБ Оксана Рачкова была награждена медалью Луки Крымского. Эта медаль вручается за большой вклад в здравоохранение.

Назаров поблагодарил всех медиков Башкирии, отметив, что при пандемии именно они стали настоящими защитниками Отечества.

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