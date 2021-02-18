Чита, , 12:40 — REGNUM Территориальное управление Роспотребнадзора предложило властям Забайкальского края снять часть карантинным ограничений на проведение спортивных и культурных мероприятий в помещениях. По словам главы ведомства Светланы Лапы, максимальное число участников можно сделать не 50 человек, а 50% от единовременной пропускной способности.

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«Только что закончился ряд праздничных мероприятий, не прошло 14 дней с момента выхода студентов на очную учебу. Следим за развитием ситуации, будем постепенно смягчать ограничения», — сказала она.

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев в связи с этим поручил принять постановление о снятии части ограничений 19 февраля. Дальнейшее снятие ограничений в Забайкалье будет зависеть от развития ситуации с заболеваемостью.

Как уже сообщало ИА REGNUM, уже 35 722 пациента (+218 за последние сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 694 человека (+2 за последние сутки).

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