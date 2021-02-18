Новосибирск, , 12:33 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора строительной организации, давшего взятку директору одного из муниципальных учреждений Новосибирска. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, что ранее было возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального учреждения Новосибирска «Управление капитального строительства». Его подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

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Установлено, что 57-летний директор строительной организации в ходе выполнения муниципального контракта в 2020 году по строительству здания детского сада-яслей для оплаты работ без утверждения и подписания соответствующей документации передал взятку директору капстроительства в виде авиабилетов на сумму более 130 тыс. рублей. Взятка была передана чиновнику за незаконные указания подчиненным осуществить приемку невыполненных работ в рамках муниципального контракта.

«Подозреваемый по уголовному делу задержан. В ближайшее время по ходатайству следователя Центральным районным судом Новосибирска будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.