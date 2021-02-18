Чита, , 12:32 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 18 февраля 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 37 915 человек, причём 135 из них обнаружили за последние сутки.

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«Это очередной минимум заболевших COVID-19 за время второй волны пандемии в регионе», — пояснили в оперативном штабе.

Уже 35 722 пациента (+218 за последние сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 694 человека (+2 за последние сутки). Из общего количества пациентов моногоспиталей 69 (-8 за последние сутки) находятся в тяжелом состоянии, 26 (-2 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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