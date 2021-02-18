Ереван, , 12:31 — REGNUM Власти Армении одобрили для применения на территории страны российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом 18 февраля рассказала журналистам министр здравоохранения республики Анаит Аванесян.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» Mil.ru

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"Профессиональная комиссия одобрила применение AstraZeneca, Pfizer и «Спутник V», — заявила Аванесян.

При этом глава минздрава Армении уточнила, что по препарату американской компании Pfizer есть вопросы, которые связанные с необходимым температурным режимом хранения данной вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Армении выявлено в общей сложности свыше 169,8 тыс. носителей коронавирусной инфекции за весь период пандемии.