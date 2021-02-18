Мурманск, , 12:29 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области выявили 130 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Наибольший прирост заболевших зарегистрирован в Мурманске (+59). Новые случаи заболевания выявлены также в Североморске, Мончегорске, Кандалакшском и других районах области. На лечении с COVID-19 находятся 1364 человека.

По данным штаба, за сутки в регионе скончались пять ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 904.