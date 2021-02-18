Дербентский район, Дагестан, , 12:28 — REGNUM В Дагестане вскрыто крупное мошенничество в управлении социальной защиты Дербентского района. Сотрудников ведомства подозревают в организации преступной схемы, в результате которой им удалось похитить у государства более 1,150 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону, суть мошенничества сводилась к тому, что бывший начальник отдела управления социальной защиты населения в Дербентском районе в сговоре с главным бухгалтером и специалистом данного управления вносили ложные сведения в документы на выплату пособий многодетным семьям.

В схеме участвовали также доставщики пособий из организации, осуществляющей гражданам социальных пособий. Вместе им за три года удалось похитить более миллиона рублей, полагающихся для выплат многодетным в селах Геджух и Аглаби.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, и служебном подлоге.