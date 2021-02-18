Нижний Новгород, 18 февраля 2021, 12:26 — REGNUM За минувшие сутки 13 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
Накануне сообщалось об 11 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.
Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2337 человек.
Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум шести месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 февраля в регионе выявили 417 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 419 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 92 554 случаев.