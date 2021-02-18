Нижний Новгород, , 12:26 — REGNUM За минувшие сутки 13 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Накануне сообщалось об 11 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2337 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум шести месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 февраля в регионе выявили 417 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 419 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 92 554 случаев.