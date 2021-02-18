Краснодар, , 12:25 — REGNUM Цифровые центры управления заработают в Новороссийске и Анапе Краснодарского края, сообщили 18 февраля в пресс-службе администрации региона. Аналогичные центры планируется открыть в других муниципалитетах региона.

Цифровые центры управления будут заниматься обработкой обращений граждан в соцсетях и на госпорталах и передачей их в органы власти для реагирования. В ноябре 2020 года в Краснодарском крае заработал краевой центр управления регионом — такие же центры открылись во всех субъектах РФ.

«Инициатива об открытии таких центров уже поступила от ряда крупных городов. Первые центры управления муниципального уровня сегодня открылись в Анапе и Новороссийске», — отметил вице-губернатор Александр Руппель.

С момента открытия ЦУР Краснодарского края его специалисты обработали более 9,5 тыс. сообщений, большинство из них касались дорог, здравоохранения и ЖКХ.