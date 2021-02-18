Кемерово, , 12:22 — REGNUM Врачи-гинекологи Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева удалили пациентке огромную опухоль — 32 сантиметра и почти девять килограммов. Женщина обратилась к врачам только в феврале, хотя симптомы появились у неё за несколько месяцев до этого. Но набор веса, увеличение объема талии, дискомфорт в области живота она восприняла как последствия неправильного питания. Об этом рассказали в больнице.

«Особенность всех опухолевых процессов в том, что болезнь протекает практически бессимптомно и только потом, когда объёмы уже большие и стадия высокая, начинаются приступы», — прокомментировала случай врач-гинеколог клинической больницы Екатерина Харенкова

Сейчас пациентка постепенно идёт на поправку, дополнительного лечения ей не требуется. Гистологическая экспертиза показала, что удаленная опухоль была доброкачественной.

С таким гигантским новообразованием врачи гинекологического отделения больницы сталкиваются во второй раз — год назад к ним обратилась пациентка с аналогичным течением болезни. Обе женщины — старше 70 лет.