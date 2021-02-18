Москва, , 12:21 — REGNUM Вопрос исследований вакцины от COVID-19 «Спутник V» среди детей обсуждается, однако окончательное решение можно будет принять лишь по итогам пострегистрационных исследований препарата. Об этом журналистам заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Вакцина «Спутник V» Denis-pushilin.ru

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"Вопрос проведения клинического исследования применения вакцины «Спутник V» у детей и подростков младше 18 лет обсуждается, но будет решаться после подведения итогов основного пострегистрационного исследования вакцины», — сказал Кузнецов.

По его словам, согласно плану, пострегистрационное исследование «Спутника V» должно завершиться в мае 2021 года.