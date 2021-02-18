Пермь, , 12:21 — REGNUM Заксобрание Пермского края 18 февраля поддержало инициативу городской детской клинической больнице №3 города Перми присвоить медучреждению имя Ирины Корюкиной и утвердило соответствующее постановление, сообщает пресс-центр краевого парламента.

Напомним, депутат Законодательного собрания Пермского края, ректор Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера Ирина Корюкина скончалась в декабре 2020 года.

Всю жизнь она посвятила медицине, прошла путь от студента до ректора. Являлась доктором медицинских наук, профессором. С 1992 года она возглавляла кафедру педиатрии, которая располагается на базе горбольницы № 3. Три созыва подряд избиралась депутатом Заксобрания. Ирина Корюкина успешно совмещала научно-преподавательскую деятельность с законотворчеством.

За высокий профессионализм ей было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Ирина Корюкина награждена Почетным Знаком города Перми, медалью МЧС России за участие в гуманитарных операциях.

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