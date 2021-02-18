Сыктывкар, , 12:19 — REGNUM В Коми прививку от COVID-19 сделали 9338 человек, 2128 из них завершили комплекс вакцинации. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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По данным ведомства, среди привитых — 4350 пожилых, это 46,6% от всех вакцинированных.

В Коми вакцинация проводится в 21 медицинской организации. К проведению прививочной кампании подготовлены ещё два учреждения.