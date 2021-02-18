Малага, Испания, , 12:16 — REGNUM Снижение числа заболевших COVID-19 в испанской Малаге позволит открыть передвижение между 20 муниципалитетами. Об этом сообщает испанское издание Sur.

Средний показатель по провинции продолжает снижаться и составляет 429 случаев инфицирования на 100 тысяч человек, хотя уровень риска все еще остается «экстремальным».

Основываясь на уровне заражения коронавирусом, власти Андалусии сегодня принимают решение о том, какие ограничения применяются в каждом муниципалитете. После вспышки COVID-19 в рождественский период Малага в течение двух недель преодолевает эту третью волну пандемии, более серьезную. В провинции за последние четырнадцать дней было зарегистрировано 429 случаев заражения на сто тысяч жителей, что ниже предела, установленного правительством автономии для закрытия периметра (запрет на въезд или выезд из города, за исключением оправданных причин), установленного на 500 случаев. Постепенное сокращение числа заражений позволит расширить мобильность между муниципалитетами в ближайшие выходные при условии, что этот показатель не будет превышен.

Несмотря на то, что комитет общественного здравоохранения определит, в какой ситуации находится каждый муниципалитет, данные, опубликованные 17 февраля Институтом статистики и картографии Андалусии, позволяют получить представление о том, какие населенные пункты будут закрыты по периметру, а какие откроют свои границы. Более двадцати муниципалитетов, которые остаются закрытыми, имеют показатели ниже 500 случаев на сто тысяч жителей: Аламеда, Альхаурин-де-ла-Торре, Алора, Арриате, Бенальмадена, Бенарраба, Эль-Бурго, Картахима, Картама, Касарес, Коин, Пасмур, Фуэнхирола, Гуаро, Джубрике, Малага, Михас, Пизарра, Вильянуэва-де-Тапия и Юнкера. В случае если нынешний уровень заражения 18 февраля сохранится, как это предвидится, власти дополнительно сообщат об открытии с полуночи 19 февраля по 20 февраля.

Это будут не единственные города, в которых произойдут изменения. Правительство Андалусии под председательством Хуана Морено также приказывает закрыть все второстепенные виды деятельности в муниципалитетах, которые превышают тысячу заражений на каждые сто тысяч человек — показатель, который 17 февраля превзошли только Арчес, Бенаохан, Каньете-ла-Реаль и Серрато. Если заболеваемость не изменится слишком сильно, то в таких городах как Ронда, Альгатосин, Монтехаке и Вильянуэва-дель-Трабуко 20 февраля можно будет открыть предприятия, ведущие гостиничный бизнес и торговлю.

Впервые более чем за месяц разрешается въезд и выезд из таких городов, как Малага, где 17 февраля было зарегистрировано 418 случаев инфицирования на 100 тысяч жителей. Заболеваемость по-прежнему высока, и она все еще считается «чрезвычайным риском» в соответствии с уровнями, согласованными министерством здравоохранения и автономными сообществами, но она далека от более чем тысячи случаев, достигнутых 1 февраля, что вынудило закрыть бары, рестораны и магазины до 13 февраля. Межтерриториальный совет устанавливает несколько уровней риска: экстремальный, когда число превышает 250 случаев, высокий — от 150 до 250 случаев, средний — от 50 до 150, и низкий — от 20 до 50. Всемирная организация здравоохранения считает, что пандемия контролируется, когда присутствует низкий уровень заболеваемости — 50 случаев.

Среди муниципалитетов, которые еще не открылись, — Марбелья (17 февраля зарегистрировано 703 случая), Эстепона (798) и Манильва (608). В некоторых городах, таких как Канильяс-де-Альбайда (527), Аренас (509), Куэвас-де-Сан-Маркос (527) и Хенальгуасиль (508), число заболевших приближается к отметке менее 500, поэтому вполне возможно, что комитет общественного здравоохранения может объявить о своем открытии 18 февраля, если число заболевших сократится.