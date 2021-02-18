Казань, , 12:20 — REGNUM В Татарии за минувший день коронавирусную инфекцию выявили у 60 человек. Всего подтверждено по состоянию на 18 февраля 17 427 случаев инфицирования. Днем ранее COVID-19 подтвердился у 65 жителей республики. Всего выздоровели 13 992 пациента, за сутки — 118 человек. С начала наблюдения подтверждены 307 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Жертвами ковида накануне стали четыре человека, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших за минувший день госпитализировали 26 пациентов, 34 — лечатся на дому. Наибольшое число инфицированных выявлено среди граждан от 30 до 50 лет — 17 человек, от 60 до 70 лет — 15 зараженных, один несовершеннолетний. Среди жителей Казани — 34 новых носителя вируса, семеро проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, в Татарию День защитника Отечества и Международный женский день рекомендуют отпраздновать в предприятиях общественного питания с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований — с заполняемостью зала не более 70% и дистанцией между столиками в 1,5 метра.

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