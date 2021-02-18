Рязань, , 12:16 — REGNUM В Рязанской области 18 февраля подтверждено 88 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два меньше, чем за предыдущие сутки. В лечебных учреждениях находятся 417 пациентов с COVID-19.

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Всего в Рязанской области выявлены 23 тыс. 693 носителя инфекции. Показатель заболеваемости составляет 2119,58 на 100 тысяч населения. Выздоровел 21 тыс. 731 человек, в том числе 89 выписаны за истекшие сутки. В стационарах в тяжёлом состоянии 40 человек, из них 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального оперативного штаба, 18 февраля зарегистрированы три летальных исхода. Таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 272 человека.