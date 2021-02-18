Саратов, , 12:16 — REGNUM В Саратовской области жертвами коронавируса за сутки стали три человека, как и днем ранее. Всего с начала наблюдения от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 615 саратовцев. Об этом 18 февраля сообщает облминздрав.

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Очередными жертвами заболевания стали двое мужчин и одна женщина. Возраст погибших — от 71 года до 74 лет. Скончавшиеся страдали желчекаменной болезнью, атеросклеротической болезнью сердца и другими патологиями.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 18 февраля коронавирусная инфекция выявлена у 47 420 человек, за сутки инфицированы 223 жителя. Накануне заболели 224 человека. Выздоровели с начала пандемии 42 393 пациента, или 89,4%, за сутки — 248 человек.

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