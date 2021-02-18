Нью-Йорк, США, , 12:06 — REGNUM Федеральное бюро расследований и прокуратура США в Бруклине начали расследование в отношении администрации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, которую подозревают в сокрытии информации о реальном числе смертей постояльцев домов престарелых от COVID-19. Об этом сообщает The Times Union.

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По данным источника издания, который пожелал остаться неназванным, расследование, проведённое прокуратурой США в Восточном округе Нью-Йорка, по-видимому, находится на ранней стадии и сосредоточено на работе некоторых членов целевой группы губернатора по коронавирусу с домами престарелых в начале пандемии COVID-19.

По данным ABC, судебные повестки для дачи показаний уже направлены сотрудникам администрации губернатора, причастным к предоставлению информации о числе умерших в штате от последствий заражения коронавирусом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство американского штата Нью-Йорк опровергло обвинения в том, что местные власти пытались скрыть информацию о реальном количестве пациентов в домах престарелых, умерших от COVID-19 в 2020 году. Как пояснил губернатор региона Эндрю Куомо, власти просто не смогли оперативно раскрыть указанные сведения.

Губернатор также подчеркнул, что берет ответственность за эту ошибку на себя.

Напомним, в конце января генеральный прокурор штата Летиция Джеймс заявила, что от COVID-19 умерло на 50% больше жителей домов престарелых, чем отражено в опубликованных данных департамента здравоохранения штата Нью-Йорк. Через несколько часов после этого заявления власти обновили статистику, добавив тысячи смертей, позже их число ещё раз увеличили по решению суда.