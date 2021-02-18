Красноярск, , 12:05 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 179 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 18 февраля в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в регионе выявлено 60 868 носителей SARS-CoV-2. Список выздоровевших пополнился 170 фамилиями. Всего в Красноярском крае после коронавирусной инфекции выздоровели 56 125 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в Красноярском крае было выявлено 188 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 200 человек.

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