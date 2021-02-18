Уфа, , 12:02 — REGNUM Ушла из жизни заслуженная артистка Башкирии Рива Исхакова. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

Сообщается, что заслуженная артистка БАССР Рива Авзаловна Исхакова скончалась на 81-м году жизни.

Она родилась 5 января 1940 года в д. Староузмяшево Чекмагушевского района БАССР. Стала выпускницей Уфимского училища искусств. Работала в Целинном театре БАССР (сейчас — Сибайский башкирский театр драмы имени А. Мубарякова). С 1966 года трудилась в Салаватском башкирском драматическом театре. С 1974 года по 1995 год была актрисой Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури.

Сотрудники министерства культуры республики приносят родным и близким покойной глубочайшие соболезнования.

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