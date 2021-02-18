Нальчик, , 11:58 — REGNUM В Кабардино-Балкарии вновь продлили ограничения для пожилых граждан. Глава региона Казбек Коков подписал указ о продлении режима самоизоляции для лиц в возрасте от 65 лет до 21 марта 2021 года.

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Таким образом, режим ограничений, связанный с запретом на посещение пожилыми гражданами мест массового пребывания людей и обязанностью оставаться дома для работающих пенсионеров, будет действовать в республике уже год.

В течение последнего года из-за пандемии коронавируса лица в возрасте 65 лет и старше могут получать пособия по листам временной нетрудоспособности, в случае если они трудоустроены. Необходимость работы таких сотрудников определяет работодатель в каждом конкретном случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии в связи с улучшением эпидситуации по коронавирусу с 18 февраля отменен ряд ограничений, введенных режимом самоизоляции.

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