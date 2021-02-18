Иркутск, , 11:57 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1812 человек, причём семеро из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 18 февраля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 53 514 человек (+247 за последние сутки).

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Госпитализированы 1757 пациентов (-31 за последние сутки). Выздоровели 49 394 пациента (+375 за последние сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё 220 жителей Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19 (+1 за последние сутки).

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