Челябинск, , 11:56 — REGNUM В Челябинске ещё три перевозчика решили поднять стоимость проезда. Об этом сообщает городское управление транспорта.

С 20 марта поднимутся цены в маршрутах № 62 (Автоцентр — Мехколонна), 66 (Училище — Станция Шершни), 24 (Приборостоительная — Сад «Мичуринец») и 85 (посёлок Нивосинеглазово — Мамина). Стоимость вырастет с 25 до 28 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о повышении стоимости проезда объявили ещё несколько перевозчиков. Отметим, в мэрии ранее просили коммерсантов воздержаться от роста цен.