Варшава, , 11:55 — REGNUM Глава Татранского национального парка в Польше Тадеуш Войцеховский сообщил на своей странице в Twitter, что в горах Татрах существует угроза схода лавин третьей степени.

Он также призвал всех туристов, кто собирался посетить парк, временно воздержаться от этого.

По словам Войцеховского, туристические тропы в Татрах покрыты снегом, и местные уборочные службы не успевают их очищать — идут обильные снегопады. Кроме того, ситуация усугубляется сильным ветром, что может привести к лавинам.

«Низкая облачность также является фактором риска. Она ограничивает видимость и затрудняет ориентировку на местности, что может привести к её потере. Для навигации в таких условиях требуется большой опыт, способность оценивать риск схода лавин, а также правильный выбор маршрута и использование зимнего снаряжения. Но в целом мы призывает воздержаться от поездок в горы», — также указано в сообщении.