Москва, , 11:57 — REGNUM Советский и российский актер, народный артист СССР и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, который накануне был госпитализирован с коронавирусом, чувствует себя хорошо. Об этом 18 февраля сообщила директор театра Тамара Михайлова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

«У Юрия Мефодьевича все хорошо», — приводит ее слова ТАСС.

Также Михайлова отметила, что худрук Малого театра в настоящее время еще находится на карантине и добавила, что в театре ждут, что Соломина выпустят из больницы после прохождения им нового теста на SARS-CoV-2.

При этом директор театра указала, что актер пройдет повторный тест 19 или 20 февраля.

«В любой ситуации, ему еще 14 дней находиться на домашнем карантине», — сказала Михайлова и уточнила, что в данный момент решение о премьере спектакля «Буратино» в постановке Соломина, намеченной на 20 февраля, еще не принято.

«Полным ходом идут репетиции. Завтра у нас генеральный прогон, и будем думать относительно премьерного показа», — пояснила директор театра.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля стало известно, что советский и российский актер, народный артист СССР и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.