Барнаул, , 11:53 — REGNUM Общее количество полученной Алтайским краем комбинированной векторной вакцины от коронавируса составляет 66 542 комплекта (компонент I + компонент II). По данным оперативного штаба, на утро, 18 февраля, в регионе прививаются 36 369 (+3 757 за сутки) человек, в том числе: 25 852 (+3 209) человека получили первую прививку.

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Полностью привиты (получили две прививки) только 10 517 (+548 за сутки) жителей региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 198 человек, +33 за последние сутки) и ОРВИ (23 440 человек, +113 за последние сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 42 104 (+155 за последние сутки).

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