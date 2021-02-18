Москва, 18 февраля 2021, 12:00 — REGNUM В 2021 году в подавляющем большинстве стран мира будет расти социальная напряжённость. Такой прогноз 18 февраля сделала директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Виктория Перская на конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Будет нарастать социальная напряженность во всех странах в связи с потерей рабочих мест населением. Мы видим это во всех странах», — сказала Перская.
По оценке эксперта, в мире фиксируется повсеместный рост безработицы и сокращение малого и среднего бизнеса.
«В современных условиях малый и средний бизнес является наиболее зависимой и ущемленной системой отношений», — заявила Перская.
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