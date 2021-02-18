Белгород, , 11:56 — REGNUM Экспертную оценку проекта капитального ремонта улицы Щорса в Белгороде дали специалисты РОСДОРНИИ. О результатах экспертизы рассказал на заседании Совета общественности по обсуждению этапов реализации транспортной стратегии глава города Юрий Галдун, сообщили ИА REGNUM 18 февраля в пресс-службе мэрии.

Власти обратились в авторитетный институт после множественных жалоб автолюбителей на реконструкцию одной из главных дорог Белгорода: на улице Щорса по центру сделали две выделенные полосы для общественного транспорта и по одной для остальных автомобилей.

«Специалисты института зафиксировали увеличение скорости движения общественного транспорта с 8 до 18 км/час, сокращение в 1,8 раза времени в пути автобусов. Они отметили, что расширение проезжей части Щорса не увеличит пропускную способность улицы. Такое решение приведёт к образованию бутылочного горла перед транспортной развязкой. В заключении рекомендовано откорректировать работу светофоров и по возможности внедрить их адаптивное управление», — говорится в заключении экспертов.

По словам начальника Управления транспортного планирования РОСДОРНИИ Владимира Пащенко, в институте внимательно следят за транспортной реформой в городе и советуют делать выводы после полного года эксплуатации. «Мы приведём вас в пример другим регионам, которые не настолько смелые», отметил эксперт.

Адаптивное управление светофорами заработает на транспортной магистрали 1 марта, пообещал мэр Белгорода. В 2021 году также завершат работы по озеленению улицы и обустройству велодорожек.

Масштабная реконструкция улицы началась в 2020 году в связи с возросшей нагрузкой и сокращением пропускной способности. Специалистов РОСДОРНИИ привлекли к экспертизе после встречи жители врио губернатора Вячеслава Гладкова с жителями в январе 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белгороде проведут экспертизу после реконструкции улицы Щорса