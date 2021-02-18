Белгород, 18 февраля 2021, 11:56 — REGNUM Экспертную оценку проекта капитального ремонта улицы Щорса в Белгороде дали специалисты РОСДОРНИИ. О результатах экспертизы рассказал на заседании Совета общественности по обсуждению этапов реализации транспортной стратегии глава города Юрий Галдун, сообщили ИА REGNUM 18 февраля в пресс-службе мэрии.
Власти обратились в авторитетный институт после множественных жалоб автолюбителей на реконструкцию одной из главных дорог Белгорода: на улице Щорса по центру сделали две выделенные полосы для общественного транспорта и по одной для остальных автомобилей.
По словам начальника Управления транспортного планирования РОСДОРНИИ Владимира Пащенко, в институте внимательно следят за транспортной реформой в городе и советуют делать выводы после полного года эксплуатации. «Мы приведём вас в пример другим регионам, которые не настолько смелые», отметил эксперт.
Адаптивное управление светофорами заработает на транспортной магистрали 1 марта, пообещал мэр Белгорода. В 2021 году также завершат работы по озеленению улицы и обустройству велодорожек.
Масштабная реконструкция улицы началась в 2020 году в связи с возросшей нагрузкой и сокращением пропускной способности. Специалистов РОСДОРНИИ привлекли к экспертизе после встречи жители врио губернатора Вячеслава Гладкова с жителями в январе 2021 года.
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