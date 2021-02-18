Воронеж, , 11:52 — REGNUM Более 63,5 тыс. человек получили прививки от COVID-19 в Воронежской области, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 18 февраля.

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«К утру четверга, 18 февраля, привито 63 525 жителей региона, из них двукратно — 12 510. Система здравоохранения справляется с ключевой задачей в борьбе с коронавирусом — массовой вакцинацией», — цитирует пресс-служба губернатора Александра Гусева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 18 февраля в Воронежской области подтверждено 64 756 случая заражения коронавирусом, за сутки вирус выявили у 345 человек. Выздоровели 58 478 пациентов, скончались 2 142 человека, в том числе 28 пациентов — за последние сутки.

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