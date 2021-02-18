Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM В Петербурге после непродолжительного спада вновь повысилась суточная смертность от COVID-19. Об этом сообщает 18 февраля оперативный штаб.

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Так, за последние сутки в городе зафиксировали 42 летальных исхода от болезни, что на пять случаев больше, чем днем ранее, и является вторым суточным показателем в стране после Москвы.

Всего за время пандемии в Петербурге, по официальным данным, от COVID-19 погибли 10 639 человек.

В России за сутки скончались 480 граждан от этой болезни, общее число летальных исходовот COVID-19 достигло 81 926 по стране.

Добавим, в Петербурге за время пандемии зарегистрировали 357 475 случаев заражения коронавирусом, в России — 4 125 598 случаев.

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