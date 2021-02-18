Пермь, , 11:56 — REGNUM В Перми вынесен приговор в отношении бывшего инспектора городского отдела лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Пермскому краю. Она признан виновной в служебном подлоге, сообщает СУ СКР по региону.

Установлено, что 4 декабря 2019 года инспектор составила подложный акт о проверке условий обеспечения сохранности оружия, принадлежащего местной жительнице, и патронов к нему. Липовый документ появился после того, как инспектор выяснила, что не проводила проверки, а мужчина расстреливал прохожих на улице из огнестрельного оружия, принадлежащих жительнице города. С помощью подлога сотрудник Росгвардии пыталась избежать привлечения к дисциплинарной ответственности.

Преступление было выявлено в ходе расследования резонансного уголовного дела о пермском стрелке. Свою вину экс-инспектор признала. Она уволена со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органа внутренних дел. Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранним утром 4 декабря 2019 года житель микрорайона Гайва города Перми вооружился ранее похищенным охотничьим ружьем и открыл стрельбу по прохожим. Одна женщина была убита. Двое мужчин получили ранения.

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