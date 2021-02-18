Пенза, , 12:13 — REGNUM В Пензенской области с начала наблюдения всего выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией 30 468 пациентов или более 83,5% от общего числа заболевших. За сутки побороли болезнь 439 человек. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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На сегодняшний день коронавирусная инфекция подтвердилась у 36 471 человека, за сутки заболели 195 жителей. Накануне носителями инфекции стали 198 человек. С начала наблюдений скончался от последствий заражения коронавирусом 421 пациент. Новыми жертвами вируса за сутки стали трое пензенцев.

ИА REGNUM напоминает, всего в РФ со старта пандемии по состоянию на 18 февраля выявлено 4 125 598 случаев заражения коронавирусом.

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