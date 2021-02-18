Ханты-Мансийск, , 11:49 — REGNUM Глава Югры Наталья Комарова предлагает отменить налог на грантовую поддержку общественных проектов. Об этом она заявила на встрече председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, о которой сообщила в своём аккаунте сети Instagram.

Screenshot Instagram.com/nv__komarova/

«Обсудили возможности совершенствования налогового законодательства с тем, чтобы гранты для физических лиц и выплаты гражданам, участвующим в реализации грантовых проектов НКО, не облагались налогами», — отметила Наталья Комарова.

По словам губернатора ХМАО, спрос на грантовую поддержку у общественников Югры большой. Только по итогам первого окружного конкурса активные югорчане предложили 500 проектов.