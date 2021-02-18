Санкт-Петербург, , 11:59 — REGNUM В Петербурге темпы распространения коронавирусной инфекцией десятый день подряд сохраняются примерно на одном и том же уровне. За последние сутки, по данным оперативного штаба, в городе выявили 1094 новых случая заражения.

Молодой человек в маске в торговогом центре Дарья Драй © ИА REGNUM

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Это на девять случаев меньше, чем днем ранее, и на 16 случаев больше, чем 9 февраля, когда сформировалось «плато».

Всего за время пандемии в Северной столице зарегистрировали 357 475 случаев заражения, хотя, по данным властей, вирус могли перенести уже до 2 млн горожан.

Выздоровело от COVID-19 за все время 278 250 человек, включая 3234 выписанных за последние сутки.

Напомним, на фоне последовательного снижения целого ряда эпидемических показателей госпитализация с ковидом и пневмонией в последние дни незначительно увеличилась.

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Добавим, в России за сутки подтвердили 13 447 новых случаев заражения, их общее число достигло 4 125 598.

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