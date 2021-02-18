Воронеж, , 11:48 — REGNUM В Воронежской области продолжается снижение прироста числа новых носителей коронавируса — за минувшие сутки подтверждено 345 новых случаев заражения, данные опубликовал 18 февраля региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 17 февраля, сообщалось о 356 новых пациентах.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 64 756 человек, выздоровели 58 478 ковид-пациентов.

Скончались в Воронежской области уже 2 142 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19, только за минувшие сутки в статистику смертности вошло 28 новых случаев.

Читайте развитие сюжета: В Воронежской области прививки от COVID-19 получили 63,5 тыс. человек