Москва, , 11:40 — REGNUM За минувшие сутки в России выявлено 13 447 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 февраля сообщили в оперативном штабе Москвы.

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Это на 619 случаев больше, чем накануне, когда выявили 12 828 носителей вируса. Новые случаи зафиксированы во всех субъектах страны, регионами-лидерами стали Москва (1950 случаев), Санкт-Петербург (1094) и Подмосковье (577).

Всего в РФ со старта пандемии выявлено 4 125 598 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, около 600 тыс. жителей Москвы сделали прививку от коронавирусной инфекции. С сегодняшнего дня стартует международная часть клинических испытаний вакцины «Спутник Лайт».