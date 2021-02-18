Мурманск, , 11:35 — REGNUM Пострадавшие от пожара жители Кандалакши получат от правительства Мурманской области дополнительную помощь. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, из резервного фонда на эти цели власти выделили 3,5 млн рублей.

Напомним, пожар произошел утром 6 февраля. В результате возгорания погиб один человек, более 20 семей остались без крова и имущества.

«Пострадавшие получат финансовую помощь в размере 100 000 рублей на человека. Кроме того, им будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 000 рублей на каждого», — сообщили в правительстве.

Распределение финансовых средств определено в соответствии со списками граждан, представленными администрацией Кандалакшского района.