Левашинский район, Дагестан, , 11:35 — REGNUM В Дагестане вскрыто мошенничество в особо крупном размере в одном из домов культуры Левашинского района. Бухгалтер учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», воспользовавшись халатностью директора, похитила за несколько лет более 7,6 млн рублей. Расследование уголовного дела в отношении экс-бухгалтера и директора учреждения культуры завершено, дело передано в суд, сообщили 19 февраля в пресс-службе СКР по региону.

Согласно обвинению, в период с 2017 по 2020 год бывшая сотрудница бухгалтерии переводила на банковские карты своим знакомым денежные средства со счета организации, предназначавшиеся для перечисления в налоговую службу, Пенсионный фонд, ФОМС в качестве отчислений из заработной платы. После этого она использовала денежные средства в своих интересах.

При этом злоумышленница пользовалась электронной цифровой подписью директора учреждения, а он якобы даже не замечал фактов хищений. В рамках уголовного дела его обвиняют в халатности. На имущество обоих фигурантов дела наложен арест. В счет возмещения нанесенного ущерба уже внесен 1 млн рублей.