Киев, , 11:35 — REGNUM В Киеве возле здания Верховной рады Украины собрались сторонники организации «Автоевросила» — объединения владельцев подержанных автомобилей, купленных за рубежом. Об этом сообщило 18 февраля информационное агентство УНИАН.

Представители организации попытались заблокировать входы в Раду. Они возмущены тем, что законопроект №3704 об упрощённой растаможке автомобилей на иностранных номерах не поставили сегодня на голосование парламента.

Отметим, что Верховная рада может принять закон, который позволит растамаживать автомобили, ввезённые на Украину до 1 января 2021 года за €1 тыс.

Напомним, ранее у стен Рады собрались работники железнодорожной отрасли. Они возмущены сокращением персонала Юго-Западной железной дороги Украины.

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