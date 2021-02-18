Москва, , 11:34 — REGNUM Внешняя окраска куриного яйца, а также цвет желтка никак не влияют на качество этого продукта питания. Об этом заявила врач-диетолог, терапевт «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева.

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В интервью радио Sputnik она развеяла заблуждение о том, что оранжевый желток более полезный. Специалист пояснила, что цвет этой части яйца зависит от состава корма: чем больше каротиноидов в корме, тем желток ярче.

«Говорить о том, что более яркий желток будет более качественным или полезным, мы не можем», — подчеркнула врач-диетолог.

Тоже самое можно сказать и о цвете скорлупы яйца. От неё, отметила Прунцева, качество продукта питания не зависит. Что касается химического состава яиц, то он напрямую зависит от корма.

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Приобретать куриные яйца в магазинах безопасно, подчеркнула терапевт, так как они проходят сертификацию, что исключает содержание в них вредных веществ. А вот продукцию малоизвестных производителей или частных хозяйств перед употреблением лучше подвергнуть термической обработке.

Диетолог порекомендовала мыть куриные яйца непосредственно перед приготовлением, так как из-за воздействия воды срок годности продукта сокращается.