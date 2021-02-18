Сеул, , 11:34 — REGNUM На американских военных базах, расположенных на территории Южной Корее, продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

По их словам, коронавирус был выявлен у четырнадцати военнослужащих, прибывших в Южную Корею в период с 19 января по 17 февраля.

В настоящее время все заражённые изолированы и переведены в медицинские учреждения на базе «Кэмп Хамфрис» в Пхёнтхэке и авиабазе в Осане.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах в Южной Корее увеличилось до 735.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 621 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 85 567.