Волгоград, , 11:31 — REGNUM Дистанционное обучение введено в Волгоградском кадетском корпусе СК России. У нескольких кадетов выявили коронавирус, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК РФ.

Два случая заражения COVID-19 подтверждены в учебном заведении в феврале. В связи с этим, кадеты продолжат обучение дистанционно.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил усилить работу по предупреждению заражения инфекцией и проинформировать сотрудников образовательных учреждений СК России о вакцинации против COVID-19.